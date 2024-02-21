До Міжнародного дня рідної мови «Кременчуцький ТелеграфЪ» провів опитування серед містян, яким запропонував розтлумачити значення кількох українських слів
Щороку 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Це досить молоде свято. Його запровадили у листопаді 1999 року згідно з тридцятою сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності.
До цього дня «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив провести опитування, аби з’ясувати, чи спілкуються кременчужани на роботі та у побуті українською мовою.
До речі, як свідчить міжнародне дослідження, українці масово переходять з російської на українську мову.
Міждисциплінарна група вчених, яка вивчала поведінку користувачів соціальних мереж, з’ясувала, що тренд до більшого використання української мови в соцмережах в Україні існував вже після Євромайдану та російської анексії Криму у 2014 році. Але після початку повномасштабної агресії 2022 року українці зробили різкий перехід від вживання російської мови до української.
На думку науковців, користувачі роблять свідомий вибір на користь більш української (онлайн) ідентичності та самовизначення себе українцями.
Що розповіли кременчужани про вживання української мови, дивіться у матеріалі ТЪ. Також ми запропонували містянам розтлумачити значення кількох українських слів.
Нагадаємо, що нещодавно завершився обласний етап конкурсу «Учитель року — 2024». Серед переможців — учителька української мови та літератури Наукового ліцею «Політ» при Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А. С. Макаренка. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з Анною Старчик про те, як у 2014 році жінка «українізувалася» сама, та як прищеплює дітям любов до мови та літератури.
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