Чи спілкуються кременчужани на роботі та у побуті українською мовою

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 477

Щороку 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Це досить молоде свято. Його запровадили у листопаді 1999 року згідно з тридцятою сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності.

До цього дня «Кременчуцький ТелеграфЪ» вирішив провести опитування, аби з’ясувати, чи спілкуються кременчужани на роботі та у побуті українською мовою.

До речі, як свідчить міжнародне дослідження, українці масово переходять з російської на українську мову.

Міждисциплінарна група вчених, яка вивчала поведінку користувачів соціальних мереж, з’ясувала, що тренд до більшого використання української мови в соцмережах в Україні існував вже після Євромайдану та російської анексії Криму у 2014 році. Але після початку повномасштабної агресії 2022 року українці зробили різкий перехід від вживання російської мови до української.

— Використання мови за своєю природою є політичним, часто є засобом культурної ідентичності та основою для побудови нації, — зазначають дослідники у своїй статті.

На думку науковців, користувачі роблять свідомий вибір на користь більш української (онлайн) ідентичності та самовизначення себе українцями.

Що розповіли кременчужани про вживання української мови, дивіться у матеріалі ТЪ. Також ми запропонували містянам розтлумачити значення кількох українських слів.