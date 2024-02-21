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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан запрошують до бібліотеки на творчий вечір Ірини Залюбовської (афіша)

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 112

 

На заході також відбудеться презентація нової збірки поезії письменниці

Кременчужан запрошують 25 лютого до бібліотеки відвідати творчий вечір Ірини Залюбовської «Сенс життя — любити і творити». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки.

Під час заходу відвідувачі матимуть змогу познайомитися із творчістю Ірини Залюбовської — майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, письменниці, редакторки та художниці.

Також на заході відбудеться презентація нової збірки поезії пані Ірини — «Гнані вітром».

До творчої зустрічі доєднаються кременчуцькі письменниці Вікторія Сопільняк та Оксана Самохліб.

Відбудеться захід 25 лютого о 14.00 у читальній залі філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вулиця Соборна 9/16.

Вхід на творчу зустріч вільний.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук культура афіша захід творчий вечір Ірина Залюбовська бібліотека-філія №2
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