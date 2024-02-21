Кременчужан запрошують 25 лютого до бібліотеки відвідати творчий вечір Ірини Залюбовської «Сенс життя — любити і творити». Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки.
Під час заходу відвідувачі матимуть змогу познайомитися із творчістю Ірини Залюбовської — майстрині декоративно-ужиткового мистецтва, письменниці, редакторки та художниці.
Також на заході відбудеться презентація нової збірки поезії пані Ірини — «Гнані вітром».
До творчої зустрічі доєднаються кременчуцькі письменниці Вікторія Сопільняк та Оксана Самохліб.
Відбудеться захід 25 лютого о 14.00 у читальній залі філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки за адресою: вулиця Соборна 9/16.
Вхід на творчу зустріч вільний.
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