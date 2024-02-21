На Полтавщині судили чоловіка, який намагався дати хабаря лейтенанту поліції

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На Полтавщині судили чоловіка, який намагався дати хабаря лейтенанту поліції. 12 лютого Шишацький районний суд Полтавської області виніс вирок обвинуваченому, який працює трактористом в ТОВ АФ ім. Довженка у селі Яреськи Миргородського району.

Суд встановив, що 7 грудня 2023 року о 17.00 двоє поліціянтів патрулювали на автомобілі Renault Duster територію Шишацької територіальної громади Миргородського району та на ділянці дороги Шишаки — Великий Перевіз — Баранівка (неподалік с. Великий Перевіз) зупинили автомобіль марки ВАЗ-2108. У ході перевірки документів з’ясувалося, що водій п’яний та у темну пору доби їде за кермом автівки, у якої не працюють задні габаритні ліхтарі.

Тоді керманич запропонував одному з інспекторів хабар — 10 тисяч гривень, аби його не притягали до адміністративної відповідальності. Таку пропозицію неправомірної вигоди лейтенант поліції не прийняв та викликав слідчо-оперативну групу відділення поліції № 3 Миргородського районного відділу поліції.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро покаявся. Суд визнав водія винним у кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання — штраф в розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень. Вирок може бути оскаржений.