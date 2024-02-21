На Полтавщині поліція протягом години розшукала зниклу дівчину

20 лютого в одному з сіл Решетилівської громади на Полтавщині зникла неповнолітня дівчина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
До поліції звернулася мати зниклої дівчини та повідомила, що 19 лютого її 16-річна донька пішла з дому і не повернулася.
Про розшук дівчини розповів Сергій Балашов, начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (Решетилівка). За його словами, правоохоронці протягом години розшукали дівчину у сусідньому селі — вона була у знайомого. Поліцейські відвезли дівчину додому до матері.
Причини та обставини зникнення юнки з'ясовує ювенальна поліція.
Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині поліція розшукала зниклих брата та сестру.
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