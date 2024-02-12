На Полтавщині поліція розшукала зниклих неповнолітніх брата та сестру

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 394

10 лютого у місті Заводське на Миргородщині зникли двоє неповнолітніх — 17-річний брат та 15-річна сестра. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

До правоохоронців близько 10.40 того ж дня звернулася мати зниклих. За її словами, приблизно о 8.00 її діти пішли до магазину і досі не повернулися.

За словами Олександра Мелашенка, начальника відділення № 2 (м. Лохвиця) Миргородського районного відділу поліції, менш ніж за пів години поліцейські побачили зниклих дітей на одній із вулиць Заводського. З ними все добре — вони перебувають під наглядом батьків.

Нагадаємо, поліція Полтавщини розшукує 39-річного зниклого Віталія Чечеля.