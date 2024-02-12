Робоча група «Прозорість і підзвітність» виявила ризики у закупівлях Кременчуцького тролейбусного управління

Обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» завершила розгляд закупівлі електрообладнання Кременчуцьким тролейбусним управлінням. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Робоча група рекомендувала звернути увагу на можливі ризики, пов’язані з закупівлею електрообладнання для тролейбусного управління у Кременчуці.
Фахівці зазначили, що можливі ризики є. Оскільки, ФОП (фізична особа-підприємець), який виграв тендер, отримав дозвіл на використання технічних умов у повʼязаної юрособи — в ТОВ, де є керівником. Це може спричинити здорожчання продукції. Податківці розповіли, що з відкритих джерел проаналізували очільників ТОВ. Виявилося, що головний бухгалтер — засновник 35 і керівник 472 юридичних осіб по Україні. Одна людина фізично не може керувати водночас стількома підприємствами. Тож, спеціалісти роз’яснили, що таке використання посадової особи свідчить про те, що суб’єктів господарювання створюють для певної схеми.
Крім того, податківці вибірково проаналізували товари з переліку. Наголосили, що перемикач поворотів світла «Богдан» онлайн можна придбати орієнтовно за 1 тис. грн, а ФОП, що виграв тендер, пропонує ціну за такий самий товар — 5,7 тис. грн.
Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині з ініціативи робочої групи «Прозорість та підзвітність» розірвали договір на 32 мільйони гривень на будівництво найпростішого укриття на території Лубенської спеціалізованої школи № 6.
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