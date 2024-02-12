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Кременчук, Гроші, Полтавщина

Робоча група «Прозорість і підзвітність» виявила ризики у закупівлях Кременчуцького тролейбусного управління

Сьогодні, 16:38 Переглядів: 247

 

Податківці вибірково проаналізували товари з переліку

Обласна робоча група «Прозорість та підзвітність» завершила розгляд закупівлі електрообладнання Кременчуцьким тролейбусним управлінням. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

Робоча група рекомендувала звернути увагу на можливі ризики, пов’язані з закупівлею електрообладнання для тролейбусного управління у Кременчуці.

Фахівці зазначили, що можливі ризики є. Оскільки, ФОП (фізична особа-підприємець), який виграв тендер, отримав дозвіл на використання технічних умов у повʼязаної юрособи — в ТОВ, де є керівником. Це може спричинити здорожчання продукції. Податківці розповіли, що з відкритих джерел проаналізували очільників ТОВ. Виявилося, що головний бухгалтер — засновник 35 і керівник 472 юридичних осіб по Україні. Одна людина фізично не може керувати водночас стількома підприємствами. Тож, спеціалісти роз’яснили, що таке використання посадової особи свідчить про те, що суб’єктів господарювання створюють для певної схеми.

— Це той сигнал, на який обов’язково мають звертати увагу замовники закупівлі, — йдеться у повідомленні.

Крім того, податківці вибірково проаналізували товари з переліку. Наголосили, що перемикач поворотів світла «Богдан» онлайн можна придбати орієнтовно за 1 тис. грн, а ФОП, що виграв тендер, пропонує ціну за такий самий товар — 5,7 тис. грн.

— Представники громади зазначили, що внутрішній аудит вийшов на перевірку комунального підприємства. Громада має відпрацювати моменти, на які звернули увагу фахівці робочої групи «Прозорість і підзвітність». Врахувати рекомендації, щоб надалі оперативно реагувати на ризики й не допускати, щоб вони ставали порушеннями, — зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині з ініціативи робочої групи «Прозорість та підзвітність» розірвали договір на 32 мільйони гривень на будівництво найпростішого укриття на території Лубенської спеціалізованої школи № 6.

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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук Прозорість і підзвітність тролейбусне управління КТУ закупівлі
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