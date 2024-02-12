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Надзвичайні новини, Здоров'я

Торік у Глобиному на підприємстві помер чоловік — фахівці встановили причину

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 414

 

Спочатку смерть чоловіка визнали природньою, проте згодом пов'язали із його роботою

Фахівці Північно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці встановили причину смерті чоловіка торік на підприємстві у Глобиному. Про це повідомила начальниця відділу з питань гігієни та атестації робочих місць Держпраці Вікторія Полєнова під час брифінгу.

За її словами, ситуацію розслідувала спеціальна комісія і дійшла висновку, що захворювання, а надалі й смерть робітника пов’язана з умовами праці. 

Комісія зі спеціального розслідування встановила, що у вересні 2022 року чоловік пройшов медогляд, за висновком якого лікарі протипоказали йому фізичні перевантаження. Проте під час атестації робочого місця на підприємстві комісія виявила, за 43% робочого часу працівник перебував у нахиленому положенні. Але така робоча поза теж належить до фізичного перевантаження.

Також під час розслідування комісія виявила, що загиблий працював без періодичного медичного огляду та перебував на обліку в сімейного лікаря з діагнозом вродженої вади серця.  

У висновку комісія управління держпраці встановила, що смерть чоловіка на робочому місці пов’язана з умовами праці та з відсутністю якісного медичного огляду.

Нагадаємо, на початку січня на одному з підприємств у Пирятині загинув чоловік — його збив п’яний водій вантажівки.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: news.dtkt.ua
Теги: Глобине смерть на виробництві медогляд здоров'я
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