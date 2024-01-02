У перший день року на виробництві на Полтавщині загинула людина

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1 січня близько 13.55 на одному з підприємств у Пирятині на Полтавщині загинула людина. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій вантажівки DAF наїхав на чоловіка, який знаходився поблизу автомобіля. Поліція повідомляє, що водій вантажівки був п’яний.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Водієві загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням водійського посвідчення на цей же термін.

Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Глобиному на робочому місці помер чоловік.