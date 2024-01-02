Уночі поблизу Кременчука згоріла вантажівка

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 0

2 січня близько 1.58 у селі Піщане Кременчуцького району згоріла вантажівка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

О 2.22 рятувальники пожежу локалізували, а о 3.23 — ліквідували.

Вогонь знищив вантажівку, також пошкоджень зазнав припаркований поруч легковик.

Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Вогонь гасили троє надзвичайників особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, двоє рятувальників особового складу місцевої пожежної охорони Піщаного та дві одиниці пожежної техніки.

Наразі фахівці встановлюють причини загоряння.