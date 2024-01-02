Уночі поблизу Кременчука згоріла вантажівка

2 січня близько 1.58 у селі Піщане Кременчуцького району згоріла вантажівка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
О 2.22 рятувальники пожежу локалізували, а о 3.23 — ліквідували.
Вогонь знищив вантажівку, також пошкоджень зазнав припаркований поруч легковик.
Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.
Вогонь гасили троє надзвичайників особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, двоє рятувальників особового складу місцевої пожежної охорони Піщаного та дві одиниці пожежної техніки.
Наразі фахівці встановлюють причини загоряння.
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