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Кременчук

Уночі поблизу Кременчука згоріла вантажівка

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 0

 

Надзвичайники встановлюють причини виникнення пожежі

2 січня близько 1.58 у селі Піщане Кременчуцького району згоріла вантажівка. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

О 2.22 рятувальники пожежу локалізували, а о 3.23 — ліквідували.

Вогонь знищив вантажівку, також пошкоджень зазнав припаркований поруч легковик.
Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі немає.

Вогонь гасили троє надзвичайників особового складу 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, двоє рятувальників особового складу місцевої пожежної охорони Піщаного та дві одиниці пожежної техніки.

Наразі фахівці встановлюють причини загоряння. 

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ГУ ДСНС України у Полтавській області
Теги: Кременчук Піщане пожежа вантажівка
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