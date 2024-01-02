Сьогодні у Кременчуцькому районі лунатимуть технічні вибухи (доповнено)

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 107

2 січня на території Пришибської громади Кременчуцького району проводитимуться технічні вибухи. Про це повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Місцевих жителів просять зберігати спокій, утримуватися від коментарів та обговорень в соціальних мережах та месенджерах щодо місць вибухів.

Доповнено

Також 2 січня о 12.00 відбудеться контрольований технічних вибух у карʼєрі Ferrexpo. Усі органи влади Полтавської області надали своє погодження на проведення вибуху.

Жителів закликають не розголошувати інформацію про місця вибухів та зберігати спокій.

*фото ілюстративне