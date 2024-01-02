2 січня на території Пришибської громади Кременчуцького району проводитимуться технічні вибухи. Про це повідомляє очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
Місцевих жителів просять зберігати спокій, утримуватися від коментарів та обговорень в соціальних мережах та месенджерах щодо місць вибухів.
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Також 2 січня о 12.00 відбудеться контрольований технічних вибух у карʼєрі Ferrexpo. Усі органи влади Полтавської області надали своє погодження на проведення вибуху.
Жителів закликають не розголошувати інформацію про місця вибухів та зберігати спокій.
*фото ілюстративне
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