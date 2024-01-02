«Кременчукгаз» усуває збій у системі приймання показників

1 січня у системі передачі показників Приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз» стався збій. Проте зараз спеціалісти працюють над усуненням проблеми. Про це споживачів повідомляють фахівці ПрАТ «Кременчукгаз».
Під час внесення показників через застосунок Viber їхнє значення подвоювалось.
Зі слів радниці голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» із питань обліку природного газу Світлани Скрипниченко, система помилково стала видавати показники грудня разом із попередніми — листопадовими показниками.
Зараз інженери компанії працюють над усуненням збою в роботі системи.
Передавати показники потрібно з 1 до 5 числа щомісяця. Це можна зробити через особистий кабінет на сайті.
Також для передачі показників працюють гарячі лінії.
Працюють телефонні лінії для передачі показників:
Працівники компанії також радять додавати фото лічильника під час передачі показників через Viber.
Нагадаємо, 22 грудня на сесії міської ради Голова правління приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз» Богдан Оксенко отримав від міської влади почесний нагрудний знак «За заслуги перед містом».
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