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Кременчук, Споживач

«Кременчукгаз» усуває збій у системі приймання показників

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 190

 

Показники задвоїлись

1 січня у системі передачі показників Приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз» стався збій. Проте зараз спеціалісти працюють над усуненням проблеми. Про це споживачів повідомляють фахівці ПрАТ «Кременчукгаз».

Під час внесення показників через застосунок Viber їхнє значення подвоювалось.

Зі слів радниці голови правління ПрАТ «Кременчукгаз» із питань обліку природного газу Світлани Скрипниченко, система помилково стала видавати показники грудня разом із попередніми — листопадовими показниками.

— Об’єми за грудень будуть розраховані, виходячи із показників, які передали споживачі на 1 січня. І будуть відніматися ті, які люди передали на початок грудня, — пояснює пані Світлана.

Зараз інженери компанії працюють над усуненням збою в роботі системи.

Передавати показники потрібно з 1 до 5 числа щомісяця. Це можна зробити через особистий кабінет на сайті.

Також для передачі показників працюють гарячі лінії.

Працюють телефонні лінії для передачі показників:

  • Кременчук, Кременчуцький район 
    0536 78 00 04
    067 503 75 17
    050 400 99 70
    063 534 49 04
  • Горішні Плавні
    053 48 48 004
    067 558 32 51
    050 400 99 75
    063 534 48 14
  • Семенівка
    067 558 32 52
    050 400 99 62
    063 534 49 55

Працівники компанії також радять додавати фото лічильника під час передачі показників через Viber.

 

Нагадаємо, 22 грудня на сесії міської ради Голова правління приватного акціонерного товариства «Кременчукгаз» Богдан Оксенко отримав від міської влади почесний нагрудний знак «За заслуги перед містом».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчукгаз показники лічильника збій
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