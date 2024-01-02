«Це вдячність хлопцю, який у 22 роки поклав життя за свою землю», — як жителі вулиці Іллі Третяка бережуть пам'ять про нього

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 668

Колишня вулиця Панфілова, що у Соснівці, Кременчуцького району, нині має ім’я загиблого захисника України Іллі Третяка. Тут безліч символів, які нагадують про хлопця, його дитинство та юність. Своїм коштом жителі вулиці збудували дитячий майданчик, встановили сучасну систему освітлення, автополив висаджених дерев. До Новорічних свят її прикрасили дитячими малюнками, серед них і перші листи та малюнки загиблого героя Іллі Третяка. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з мамою захисника Юлією. Про вражаючі факти біографії воїна, та як нині люди самостійно трансформують вулицю його імені — читайте у матеріалі

Ілля Третяк став частиною українського війська ще у 2019 році. Мама загиблого героя розповідає, службу за контрактом хлопець обрав сам. До цього було навчання у Польщі та Києві, втім, юнак свідомо покинув обидва заклади освіти та підписав контракт на військову службу у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

— У нього була можливість не йти до армії за станом здоров’я, але на комісії він це приховав. Пішов до армії самостійно, і майже одразу підписав контракт, саме з тою частиною, з якою хотів. Це була піхота — «Сталева піхота», як він говорив, — констатує Юлія Третяк.

Зустрів повномасштабне вторгнення Ілля у Луганській області, під містом Золоте. Мама полеглого старшого солдата розповідає, там точилися тяжкі бої, втім військові були налаштовані стояти до останнього патрона.

— Син говорив, що думав — не виживуть. Під Золотим, у травні він отримав поранення голови. Йому зробили кілька операцій, одну в Дніпрі, другу у Львові — поставили титанову пластину. Реабілітація мала б тривати щонайменше місяць, але я змогла втримати його вдома лише два тижні. Сказав, що йому треба туди, де його побратими, — зазначає мама Іллі Третяка.

Далі був Миколаївський напрямок, де хлопець опановував нову сучасну техніку, бо добре знав іноземні мови. Юлія Третяк каже, її син освоїв кулемет, снайперську гвинтівку, працював наводчиком. Крім того, вже за часів повномасштабного вторгнення, сам вивчив ази тактичної медицини.

— Говорив, що мусить бути універсальним бійцем та вміти все. Сам освоїв тактичну медицину, бо медиків на полі бою не було, вони їх зустрічали вже після евакуації з поля бою. Багато допоміг хлопцям у самому пеклі. Коли отримав поранення, саме робив перев'язку другу, — констатує Юлія Третяк.

Пані Юлія розповідає, син ніколи не сумнівався у тому, де має бути. Хвилювався, що якщо не захищатиме Україну, завтра російські війська будуть під ворітьми його родини. За два тижні до загибелі хлопцю запропонували поїхати на навчання до Великобританії, втім Ілля відмовився:

«Сказав, що він потрібен тут, що потрібен своїм хлопцям на фронті».

5 вересня 2022 року Ілля Третяк загинув від осколкового поранення на Миколаївщині, під селом Тернові Поди. Мати полеглого героя говорить, коли дізналася про ініціативу щодо перейменування вулиці, на якій, фактично, виріс її син, не одразу змирилася з цією думкою.











































Фото: Артем Коваленко