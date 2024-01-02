«Це вдячність хлопцю, який у 22 роки поклав життя за свою землю», — як жителі вулиці Іллі Третяка бережуть пам'ять про нього

Колишня вулиця Панфілова, що у Соснівці, Кременчуцького району, нині має ім’я загиблого захисника України Іллі Третяка. Тут безліч символів, які нагадують про хлопця, його дитинство та юність. Своїм коштом жителі вулиці збудували дитячий майданчик, встановили сучасну систему освітлення, автополив висаджених дерев. До Новорічних свят її прикрасили дитячими малюнками, серед них і перші листи та малюнки загиблого героя Іллі Третяка. «Кременчуцький ТелеграфЪ» поспілкувався з мамою захисника Юлією. Про вражаючі факти біографії воїна, та як нині люди самостійно трансформують вулицю його імені — читайте у матеріалі
Ілля Третяк став частиною українського війська ще у 2019 році. Мама загиблого героя розповідає, службу за контрактом хлопець обрав сам. До цього було навчання у Польщі та Києві, втім, юнак свідомо покинув обидва заклади освіти та підписав контракт на військову службу у лавах 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Зустрів повномасштабне вторгнення Ілля у Луганській області, під містом Золоте. Мама полеглого старшого солдата розповідає, там точилися тяжкі бої, втім військові були налаштовані стояти до останнього патрона.
Далі був Миколаївський напрямок, де хлопець опановував нову сучасну техніку, бо добре знав іноземні мови. Юлія Третяк каже, її син освоїв кулемет, снайперську гвинтівку, працював наводчиком. Крім того, вже за часів повномасштабного вторгнення, сам вивчив ази тактичної медицини.
Пані Юлія розповідає, син ніколи не сумнівався у тому, де має бути. Хвилювався, що якщо не захищатиме Україну, завтра російські війська будуть під ворітьми його родини. За два тижні до загибелі хлопцю запропонували поїхати на навчання до Великобританії, втім Ілля відмовився:
5 вересня 2022 року Ілля Третяк загинув від осколкового поранення на Миколаївщині, під селом Тернові Поди. Мати полеглого героя говорить, коли дізналася про ініціативу щодо перейменування вулиці, на якій, фактично, виріс її син, не одразу змирилася з цією думкою.
Нині на дитячий майданчик, який знаходиться у селі Соснівка, їдуть діти звідусіль. Мама полеглого солдата каже, все тому, що майданчик відрізняється від інших. Цьогоріч, до свят, з’явилася ідея прикрасити вулицю вогнями та відкрити виставку дитячих листів з побажаннями просто неба. Починається експозиція з дитячих листів Іллі Третяка. Закінчується — листами та малюнками малечі, яка з радістю відвідує цей майданчик зараз.
Жінка розповідає, мешканці вулиці Іллі Третяка самі виступають з ініціативами, постійно прагнуть втілити тут нові ідеї.
Нагадаємо, у листопаді 2023 року Президент України підписав указ про нагородження Іллі Третяка орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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