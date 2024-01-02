Військові Полтавської окремої бригади тероборони отримали державні нагороди

Військовослужбовці 144 батальйону Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони отримали державні нагороди. Про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі бригади.
Військових відзначили за успішні виконання бойових завдань.
116-та окрема бригада територіальної оборони перебуває у складі Регіонального управління «Північ» Сил ТрО. Нині військові виконують бойові завдання на Донеччині.
Нагадаємо, на початку грудня командиром 116-ї Полтавської окремої бригади територіальної оборони призначили полковника Максима Литвиненка.
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