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Полтавщина, Війна

Військові Полтавської окремої бригади тероборони отримали державні нагороди

Сьогодні, 09:34 Переглядів: 210

 

Героїв відзначили за успішні виконання бойових завдань

Військовослужбовці 144 батальйону Полтавської 116 окремої бригади територіальної оборони отримали державні нагороди. Про це йдеться у повідомленні у телеграм-каналі бригади.

Військових відзначили за успішні виконання бойових завдань.

116-та окрема бригада територіальної оборони перебуває у складі Регіонального управління «Північ» Сил ТрО. Нині військові виконують бойові завдання на Донеччині.

Нагадаємо, на початку грудня командиром 116-ї Полтавської окремої бригади територіальної оборони призначили полковника Максима Литвиненка.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 116 бригада ТрО
Теги: Полтавщина Полтава 116 бригада ТрО нагородження військові
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