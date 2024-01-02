Одне із професійних училищ Полтавщини отримало обладнання на 460 тисяч євро

Учні Професійно-технічного училища № 44 у Миргороді отримали обладнання для навчання від міжнародних партнерів на суму 460 тисяч євро. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.
Загалом у 2023 році у рамках цієї програми три заклади Полтавщини отримали нове обладнання і техніку, а також облаштували виробничі приміщення на 2,5 млн євро. Це Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського, Вище професійне училище № 7 у Кременчуці, а також ПТУ № 44 у Миргороді.
Нагадаємо, кременчуцьке ВПУ № 7 готує молодь для відбудови України та починає професійну перепідготовку дорослих.
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