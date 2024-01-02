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Освіта, Полтавщина

Одне із професійних училищ Полтавщини отримало обладнання на 460 тисяч євро

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 279

 

Техніку для навчання передали міжнародні партнери

Учні Професійно-технічного училища № 44 у Миргороді отримали обладнання для навчання від міжнародних партнерів на суму 460 тисяч євро. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

— Сучасні трактори, сівалки та вантажівки — обладнання вартістю 460 тисяч євро заклад отримав наприкінці минулого року завдяки участі у програмі «EU4Skills: Кращі навички для сучасної України». Ініціатива допомагає покращити матеріально-технічну базу освітніх закладів в Україні. Її реалізують за сприяння ЄС та його країн-членів Німеччини, Фінляндії, Польщі та Естонії, — коментує очільник ОВА Філіп Пронін.

Загалом у 2023 році у рамках цієї програми три заклади Полтавщини отримали нове обладнання і техніку, а також облаштували виробничі приміщення на 2,5 млн євро. Це Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І.Г. Боровенського, Вище професійне училище № 7 у Кременчуці, а також ПТУ № 44 у Миргороді.

Нагадаємо, кременчуцьке ВПУ № 7 готує молодь для відбудови України та починає професійну перепідготовку дорослих.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина освіта професійна освіта ПТУ Миргород нове обладнання
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