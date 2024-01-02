На узбіччі знайшли автівку з двома тілами — поліція Полтавщини встановлює обставини

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1 січня близько 9.30 в селищі Нехвороща в кюветі жителі побачили потрощений легковик, в якому — тіла двох чоловіків. Про це повідомила пресслужба Полтавського районного управління поліції.

На місце події прибули слідчі та патрульні, які встановили особи загиблих. Попередньо, ВАЗ 2109, під керуванням 21-річного жителя селища Нехвороща, з’їхав у кювет та в'їхав у дерево. Внаслідок зіткнення водій легковика та 20-річний пасажир, житель Нехворощанської громади, загинули на місці події.

З понівеченого легковика чоловіків допомогли дістати рятувальники. Тіла загиблих слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.