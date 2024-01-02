На узбіччі знайшли автівку з двома тілами — поліція Полтавщини встановлює обставини

1 січня близько 9.30 в селищі Нехвороща в кюветі жителі побачили потрощений легковик, в якому — тіла двох чоловіків. Про це повідомила пресслужба Полтавського районного управління поліції.
На місце події прибули слідчі та патрульні, які встановили особи загиблих. Попередньо, ВАЗ 2109, під керуванням 21-річного жителя селища Нехвороща, з’їхав у кювет та в'їхав у дерево. Внаслідок зіткнення водій легковика та 20-річний пасажир, житель Нехворощанської громади, загинули на місці події.
З понівеченого легковика чоловіків допомогли дістати рятувальники. Тіла загиблих слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство.
Нагадаємо, 13 грудня поблизу Нових Санжар сталася автотроща з двох вантажівок та легковика.
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