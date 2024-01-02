Де у Кременчуці 2 січня не буде світла
Сьогодні, 08:00
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Енертерики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 2 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Європейська, 77;
- пров. Архипа Тесленка, 2;
- пров. Будівельний, 4, 7;
- пров. Василя Стефаника, 1/3-35;
- вул. Дербукова, 1-26;
- вул. Зарічна, 1/9-46/5;
- вул. Івана Піддубного 1/3-17;
- пров. Капітана Мехеди, 1-9А;
- вул. Кубанська 1-18;
- вул. Ніни Строкатої 1-15/7;
- вул. Приозерна 3-7;
- пров. Приозерний 3/9-36/40;
- туп. Проточний 5-38/32;
- вул. Сержанта Мельничука 267-291;
- туп. Сінний, 2-30;
- вул. Цегельна, 1-36;
- вул. Тараса Шевченка, 32, 36;
- вул. Павілвська, 2А-30/7;
- пров. Павлівський, 2Б, 2Г;
- вул. Соборна, 28/40;
- вул. Небесної Сотні, 8А;
- туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;
- туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;
- пров. Веселий, 33-40;
- пров. Дмитра Барковського, 3-16;
- вул. Європейська, 1-34;
- пров. Новогеоргієвський, 4-13;
- вул. Переяславська, 27/7;
- пров. Переяславський, 2-7;
- вул. Сержанта Мельничука, 20;
- вул. Юрія Руфа, 67-77;
- пров. Фруктовий, 22;
- пров. Абрикосовий, 1-21А;
- пров. Залізничний, 2/14-25/24;
- вул. Локомотивна, 42, 44;
- вул. Новомежева, 12/20-14А; в
- ул. Черниша, 2/17-16А;
- вул. Юрія Руфа, 7-50;
- вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;
- пров. Водний, 3-10/41;
- вул. Затонна, 1А-14А;
- пров. Затонний, 3-11;
- пров. Набережний, 3-9/37;
- вул. Недогарська, 27/13-39;
- пров. Річковий, 3-7;
- проїзд Річковий, 4-14/29.
З 8.00 до 16.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Республіканська, 75-79, 132-138;
- вул. Космічна (район ринку).
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