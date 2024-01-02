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Де у Кременчуці 2 січня не буде світла

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 258

 

Енертерики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 2 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

  • вул. Європейська, 77;
  • пров. Архипа Тесленка, 2; 
  • пров. Будівельний, 4, 7; 
  • пров. Василя Стефаника, 1/3-35; 
  • вул. Дербукова, 1-26; 
  • вул. Зарічна, 1/9-46/5; 
  • вул. Івана Піддубного 1/3-17; 
  • пров. Капітана Мехеди, 1-9А; 
  • вул. Кубанська 1-18; 
  • вул. Ніни Строкатої 1-15/7; 
  • вул. Приозерна 3-7; 
  • пров. Приозерний 3/9-36/40; 
  • туп. Проточний 5-38/32; 
  • вул. Сержанта Мельничука 267-291; 
  • туп. Сінний, 2-30; 
  • вул. Цегельна, 1-36;
  • вул. Тараса Шевченка, 32, 36; 
  • вул. Павілвська, 2А-30/7; 
  • пров. Павлівський, 2Б, 2Г; 
  • вул. Соборна, 28/40; 
  • вул. Небесної Сотні, 8А;
  • туп. 1-й Бібліотечний, 1-9; 
  • туп. 2-й Бібліотечний, 3-10; 
  • пров. Веселий, 33-40; 
  • пров. Дмитра Барковського, 3-16; 
  • вул. Європейська, 1-34; 
  • пров. Новогеоргієвський, 4-13; 
  • вул. Переяславська, 27/7; 
  • пров. Переяславський, 2-7; 
  • вул. Сержанта Мельничука, 20; 
  • вул. Юрія Руфа, 67-77; 
  • пров. Фруктовий, 22;
  • пров. Абрикосовий, 1-21А; 
  • пров. Залізничний, 2/14-25/24; 
  • вул. Локомотивна, 42, 44; 
  • вул. Новомежева, 12/20-14А; в
  • ул. Черниша, 2/17-16А; 
  • вул. Юрія Руфа, 7-50;
  • вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1; 
  • пров. Водний, 3-10/41; 
  • вул. Затонна, 1А-14А; 
  • пров. Затонний, 3-11; 
  • пров. Набережний, 3-9/37; 
  • вул. Недогарська, 27/13-39; 
  • пров. Річковий, 3-7; 
  • проїзд Річковий, 4-14/29.

З 8.00 до 16.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Республіканська, 75-79, 132-138; 
  • вул. Космічна (район ринку).
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук відключення електроенергії відключення світла Полтаваобленерго
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