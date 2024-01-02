Де у Кременчуці 2 січня не буде світла

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Енертерики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 2 січня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Європейська, 77;

пров. Архипа Тесленка, 2;

пров. Будівельний, 4, 7;

пров. Василя Стефаника, 1/3-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. Зарічна, 1/9-46/5;

вул. Івана Піддубного 1/3-17;

пров. Капітана Мехеди, 1-9А;

вул. Кубанська 1-18;

вул. Ніни Строкатої 1-15/7;

вул. Приозерна 3-7;

пров. Приозерний 3/9-36/40;

туп. Проточний 5-38/32;

вул. Сержанта Мельничука 267-291;

туп. Сінний, 2-30;

вул. Цегельна, 1-36;

вул. Тараса Шевченка, 32, 36;

вул. Павілвська, 2А-30/7;

пров. Павлівський, 2Б, 2Г;

вул. Соборна, 28/40;

вул. Небесної Сотні, 8А;

туп. 1-й Бібліотечний, 1-9;

туп. 2-й Бібліотечний, 3-10;

пров. Веселий, 33-40;

пров. Дмитра Барковського, 3-16;

вул. Європейська, 1-34;

пров. Новогеоргієвський, 4-13;

вул. Переяславська, 27/7;

пров. Переяславський, 2-7;

вул. Сержанта Мельничука, 20;

вул. Юрія Руфа, 67-77;

пров. Фруктовий, 22;

пров. Абрикосовий, 1-21А;

пров. Залізничний, 2/14-25/24;

вул. Локомотивна, 42, 44;

вул. Новомежева, 12/20-14А; в

ул. Черниша, 2/17-16А;

вул. Юрія Руфа, 7-50;

вул. Богдана Хмельницького, 19-78/1;

пров. Водний, 3-10/41;

вул. Затонна, 1А-14А;

пров. Затонний, 3-11;

пров. Набережний, 3-9/37;

вул. Недогарська, 27/13-39;

пров. Річковий, 3-7;

проїзд Річковий, 4-14/29. З 8.00 до 16.00 с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Республіканська, 75-79, 132-138;

вул. Космічна (район ринку).

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