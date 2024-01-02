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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Новорічну ніч чоловік з рушниці розстріляв двері колишньої — поліція

Сьогодні, 07:35 Переглядів: 409 Коментарів: 1

 

Поліція розслідує хуліганство та незаконне проникнення в житло

31 грудня близько 20.00 в одному із сіл Зіньківської громади лунала стрілянина. До поліції звернувся місцевий мешканець, який чув звуки пострілів у сусідньому дворі. Про це повідомила пресслужба Полтавського райуправління поліції.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та спецпризначенці поліції, які встановили та затримали правопорушника. 

— Встановлено, що місцевий 51-річний мешканець декілька разів вистрілив із незареєстрованої мисливської рушниці у вхідні двері будинку своєї колишньої співмешканки. Ніхто не постраждав. Правопорушника затримали, — розповів Борис Ніколайчук, начальник відділення поліції № 4 (м.Зіньків).

 

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ч.1 ст.162 (Незаконне проникнення до житла) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Зіньків стрілянина
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Коментарі: 1

101
Зорин:
Сьогодні, 08:17

Чому ніколи не пишете про мотиви злочину. Можливо вона при розлученні обібрала його до нитки, або наставила рога. 


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