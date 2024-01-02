У Новорічну ніч чоловік з рушниці розстріляв двері колишньої — поліція

31 грудня близько 20.00 в одному із сіл Зіньківської громади лунала стрілянина. До поліції звернувся місцевий мешканець, який чув звуки пострілів у сусідньому дворі. Про це повідомила пресслужба Полтавського райуправління поліції.
На місце події прибула слідчо-оперативна група та спецпризначенці поліції, які встановили та затримали правопорушника.
За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ч.1 ст.162 (Незаконне проникнення до житла) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.
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