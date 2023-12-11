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Кременчук, Полтавщина, Війна

Командиром 116-ї Полтавської окремої бригади тероборони призначений полковник Литвиненко

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 652

Колишній командир бригади — полковник Чахлов, наприкінці листопада був переведений до іншого місця служби 

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» від власних джерел, на початку грудня був призначений новий командир 116-ї Полтавської окремої бригади територіальної оборони. Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ призначив на цю посаду полковника Максима Сергійовича Литвиненка, який до того обіймав посаду начальника штабу — першого заступника командира 122 окремої бригади територіальної оборони (Одеська область).

Колишнього командира бригади — полковника Олександра Чахлова перевели до іншого місця служби наприкінці листопада. Про це редакції стало відомо з допису на сторінці бригади у Фейсбук.

Варто додати, що з 24 лютого 2022 року 116-та ОБр ТрО залучена до складу сил і засобів оборони та бере безпосередню участь у бойових діях. 16 травня 2023 року Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 447-го дня війни відзначив 116-ту бригаду за зразкову стійкість та мужність. До складу цієї бригади входить окремий батальйон територіальної оборони з Кременчука. 

  

Нагадаємо, командиром 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади призначений полковник Сергій Анатолійович Савченко, який до того обіймав посаду заступника командира бригади. Він прийняв посаду та почав командувати бригадою з 5-го грудня. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: бригада територіальна оборона призначення на посаду командир
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