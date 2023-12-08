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Кременчук, Війна

Командиром 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади призначений полковник Савченко

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 1 238

 

Колишній командир бригади полковник Олександр Келембет переведений на вищу посаду

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» від власних джерел, у військовій частині А1546 змінився командир. Колишнього командира бригади полковника Олександра Келембета, який командував 107-ю реактивною артилерійською бригадою з 2015 року, перевели на вищу посаду до Генерального штабу ЗСУ. А новим командиром бригади призначений полковник Савченко Сергій Анатолійович, який до того обіймав посаду заступника командира 107-ї реактивної артилерійської бригади. Він прийняв посаду та почав командувати бригадою з 5-го грудня.

Особовий склад військової частини нового комбрига добре знає, адже цей бойовий офіцер починав службу у військовій частині А1546 багато років тому на посаді командира батареї.

Нагадаємо, 11-го грудня 2022 року Президент України Володимир Зеленський Указом №860/2022 присвоїв 107-й реактивній артилерійській бригаді Сухопутних військ ЗСУ почесне найменування «Кременчуцька».

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяInform
Теги: 107 бригада бригада війна РСЗВ призначення
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