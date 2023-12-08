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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині легковик влетів у причеп вантажівки

Сьогодні, 11:46 Переглядів: 303

 
Травми отримала пасажирка легковика

Вчора, 7 грудня, близько 9.45 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Гора Щербанівської громади Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Skoda Octavia, яким керував 57-річний житель Краматорська, зіткнувся із причепом вантажівки DAF, яка стояла на дорозі у правій смузі руху.

Внаслідок зіткнення травми отримала 58-річна пасажирка легковика.

Водій легковика та 38-річний водій вантажівки з Хмельниччини не постраждали.

Нагадаємо, що вчора у Кременчуцькому районі ВАЗ врізався у вантажівку, яка стояла на дорозі з ввімкнутим аварійним сигналом.

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Автор: Дарія Згура
Теги: ДТП вантажівка легковик Полтавський район
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