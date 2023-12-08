У Кременчуцькому районі легковик влетів у вантажівку

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 180

Вчора, 7 грудня, ввечері, на автодорозі, в районі села Семенівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Відомо, що легковий автомобіль ВАЗ врізався у вантажівку, яка стояла на дорозі з аварійним знаком та з ввімкненим аварійним сигналом.

В легковику перебували водій та пасажирка. Водій отримав незначні травми.

— Черговий раз нагадуємо, дотримуватися дистанції особливо у нічний час, — нагадала Анна Васенко.

Нагадаємо, вчора на автодорозі Семенівка-Кременчук вантажівка з’їхала у кювет, а на автодорозі Кременчук-Хорол зіткнулися Skoda Fabia та ГАЗ 3110-Волга.