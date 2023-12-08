У Кременчуцькому районі легковик влетів у вантажівку

Вчора, 7 грудня, ввечері, на автодорозі, в районі села Семенівка сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Відомо, що легковий автомобіль ВАЗ врізався у вантажівку, яка стояла на дорозі з аварійним знаком та з ввімкненим аварійним сигналом.
В легковику перебували водій та пасажирка. Водій отримав незначні травми.
Нагадаємо, вчора на автодорозі Семенівка-Кременчук вантажівка з’їхала у кювет, а на автодорозі Кременчук-Хорол зіткнулися Skoda Fabia та ГАЗ 3110-Волга.
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