Куди звертатися у разі ускладнення руху під час негоди на автошляхах Полтавщини

З 6.00 дороги Полтавщини розчищають близько 200 людей та 141 одиниця техніки. Станом на ранок усі автошляхи області знаходяться в проїжджому стані. Про це повідомив Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.
У разі ускладнення руху звертайтеся до диспетчерських служб.
Вони функціонують цілодобово:
Нагадаємо, вчора на автодорозі Семенівка-Кременчук вантажівка з’їхала у кювет, а на автодорозі Кременчук-Хорол зіткнулися Skoda Fabia та ГАЗ 3110-Волга.
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