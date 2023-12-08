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Кременчук, Полтавщина

Куди звертатися у разі ускладнення руху під час негоди на автошляхах Полтавщини

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 1

 

Станом на ранок усі автошляхи області знаходяться в проїжджому стані

З 6.00 дороги Полтавщини розчищають близько 200 людей та 141 одиниця техніки. Станом на ранок усі автошляхи області знаходяться в проїжджому стані. Про це повідомив Філіп Пронін у своєму Телеграм-каналі.

У разі ускладнення руху звертайтеся до диспетчерських служб.

Вони функціонують цілодобово:

  • 067-400-60-80 — державні дороги
  • 050-015-02-33 — місцеві.

Нагадаємо, вчора на автодорозі Семенівка-Кременчук вантажівка з’їхала у кювет, а на автодорозі Кременчук-Хорол зіткнулися Skoda Fabia та ГАЗ 3110-Волга.


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Автор: Дарія Згура Джерело фото: фото ілюстративне
Теги: дороги автошляхи сніг
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