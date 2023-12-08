На Полтавщині одна вантажівка в'їхала у причеп іншої: водія затисло у кабіні

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Чоловіка з травмами відвезли у лікарню

Вчора, 7 грудня, близько 17.15, на автодорозі Сорочинці — Зіньків, неподалік селища Опішня Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, вантажний автомобіль DAF, яким керував 55-річний полтавець, зіткнувся із причепом вантажівки Volvo, яка рухалася у попутному напрямку, яким керував 48-річний житель Херсонської області.

Внаслідок зіткнення водія вантажівки DAF затисло в кабіні. Рятувальники дістали чоловіка, його із травмами відвезли у лікарню.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості травми) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що вчора на Полтавщині легковик влетів у причеп вантажівки.