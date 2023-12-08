УЗ запускає кременчуцький «Тарпан» на маршруті Київ-Тернопіль

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УЗ знімає «Тарпан»* виробництва Крюківського вагонобудівного заводу з маршруту Київ-Шостка та ставить його на напрямок Київ-Тернопіль. Починаючи з 10 грудня, курсуватиме поїзд Інтерсіті+ № 747/748 сполученням Київ-Тернопіль.

«Укрзалізниця» прагне раціонально використовувати рухомий склад, при цьому задовольняючи пасажиропотік. Інформація про нібито 100% завантаженість у цьому напрямку (Київ-Шостка) не відповідає дійсності… Враховуючи велику місткість даного потяга, він буде задіяний на іншому маршруті, який сумарно зможе обслуговувати потенційно 3,5 млн осіб», — прокоментувала пресслужба АТ УЗ у Facebook.

Нагадаємо, що 24 червня 2014 року Україна увійшла до країн (по всьому світу їх менше десятка), які можуть створювати швидкісні двосистемні електропоїзди.

ЕКр1 «Тарпан» (Електропоїзд Крюківський перший) — міжрегіональний швидкісний двосистемний електропоїзд, створений на Крюківському вагонобудівному заводі в 2011–2012 роках.