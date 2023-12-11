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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині двоє полтавців вбили козуль — поліція

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 433

 

Чоловікам загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі

9 грудня, близько 21.00, в салоні автомобіля Nissan X-TRAIL, в якому були 53-річний водій та 59-річний пасажир, поліція знайшла туші вбитих козуль. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що позашляховик зупинили неподалік селища Опішня. Під час слідчих дій поліціянти вилучили пакунки з тушами козуль та зброю.

 

Наразі вони працюють над встановленням усіх осіб, які можуть бути причетними до незаконного промислу.

 

Поліція розпочала досудове розслідування за ч.2 ст.248 (Незаконне полювання) Кримінального кодексу України. 

Чоловікам загрожує до 5 років обмеження або позбавлення волі.

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Автор: Дарія Згура
Теги: вбивство вбивство тварини незаконне полювання Полтавщина Опішня косуля
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