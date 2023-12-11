Обережно, бурульки: у Кременчуці розпочалася відлига

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Також погіршився стан тротуарів у місті

11 грудня у Кременчуці спостерігається підвищення температури, туман та ожеледиця. Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Як наслідок — на дахах будинків почали з’являтися бурульки.

Щоб не травмуватися внаслідок падіння бурульок, у пресслужбі мерії кременчужан закликають:

своєчасно збивати бурульки, які несуть небезпеку пішоходам та автотранспорту, що паркується біля будинків;

не ходити під дахом будівель, а також під балконами, де є навислі бурульки;

розповідати дітям про небезпеку, яку несуть в собі бурульки та льодові нарости.

Нагадаємо, на дорогах Полтавщини спостерігається ожеледиця — гідрометеорологи оголосили І рівень небезпечності.