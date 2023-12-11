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Обережно, бурульки: у Кременчуці розпочалася відлига

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 114

 

Також погіршився стан тротуарів у місті

11 грудня у Кременчуці спостерігається підвищення температури, туман та ожеледиця. Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Як наслідок — на дахах будинків почали з’являтися бурульки.

 

Щоб не травмуватися внаслідок падіння бурульок, у пресслужбі мерії кременчужан закликають:

  •  своєчасно збивати бурульки, які несуть небезпеку пішоходам та автотранспорту, що паркується біля будинків;
  •  не ходити під дахом будівель, а також під балконами, де є навислі бурульки;
  •  розповідати дітям про небезпеку, яку несуть в собі бурульки та льодові нарости.   

Нагадаємо, на дорогах Полтавщини спостерігається ожеледиця — гідрометеорологи оголосили І рівень небезпечності.

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Автор: Яна Гудзь Фото: Кирило Воронцов
Теги: Кременчук бурулька ожеледиця гідрометцентр
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