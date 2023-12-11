Обережно, бурульки: у Кременчуці розпочалася відлига

11 грудня у Кременчуці спостерігається підвищення температури, туман та ожеледиця. Про це повідомляють у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Як наслідок — на дахах будинків почали з’являтися бурульки.
Щоб не травмуватися внаслідок падіння бурульок, у пресслужбі мерії кременчужан закликають:
Нагадаємо, на дорогах Полтавщини спостерігається ожеледиця — гідрометеорологи оголосили І рівень небезпечності.
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