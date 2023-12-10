На дорогах Полтавщини ожеледиця - оголошений І рівень небезпечності

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Протягом доби 10 грудня у Полтаві та в області очікується туман, видимість – 200-500 м, а також ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Про це повідомляє Полтавська обласна військова адміністрація з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

Оголошено І рівень небезпечності – жовтий.

Нагадаємо, вчора увечері на Кременчуччині біля села Лутовинівка водій на автомобілі ВАЗ збив пішохіда, який отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.