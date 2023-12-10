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Кременчук, Надзвичайні новини

Вчора на Кременчуччині автомобіль збив пішохода: водій сам повідомив про це поліцію

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 357

 

Поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди

Увечері, 9 грудня, біля села Лутовинівка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода - автомобіль ВАЗ під керуванням 33-річного водія здійснив наїзд на пішохода. Про це повідомив сам водій, зателефонувавши близько 19.20 до відділу поліції №2 Кременчуцького райуправління.

Як зазначають у відділі комунікації поліції Полтавської області, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 52-річний пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. 

За даним фактом слідчим підрозділом Кременчуцького районного управління поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.   

Поліція з’ясовує обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП пішохід травма
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