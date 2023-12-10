Рада змінила порядок виплат у разі загибелі військових, рятувальників та працівників критичної інфраструктури

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Законодавці розширили коло осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги у разі загибелі військового та деяких інших осіб

Верховна Рада України у суботу, 9 грудня, прийняла в цілому Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання правовідносин, пов'язаних з призначенням, отриманням одноразової грошової допомоги та наданням пільг деяким категоріям осіб.

Про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

Законом №9226 були внесені зміни до Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про Національну поліцію» та «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України».

А саме, було надано право військовослужбовцям, поліціянтам, рятувальникам та працівникам критичної інфраструктури складати в письмовій формі особисте розпорядження на випадок своєї смерті щодо виплати одноразової грошової допомоги обраним особам своєї родини, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

Зокрема, отримати виплату можуть:

діти загиблого (померлого), зокрема – усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;

діти, щодо яких загиблий (померлий) був позбавлений батьківських прав.

Також отримати виплати мають право батьки, онуки, один із подружжя, який пережив загиблу особу, жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не були одружені, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, що набрало законної сили; утриманці загиблого (померлого).

Одноразова грошова допомога за відсутності особистого розпорядження призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її отримання, за особистою заявою відповідної особи або її законного представника.