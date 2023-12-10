Що сталося на Полтавщині за минулу добу: наркозлочини, крадіжки та шахрайства

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУ Національної поліції Полтавської області на лінію «102» від громадян надійшло понад 530 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті та адміністративні правопорушення.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.
Із загальної кількості повідомлень 137 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них:
Минулої доби на території Полтавської області поліція оперативно розкрила 35 злочинів.
Номери телефонів, за якими можна повідомити інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: (0532) 56-22-33 або 102.
Зокрема, у Кременчуці поліцейські вчора вилучили у 40-річної мешканки міста мастер-клад з розфасованою психотропною речовиною альфа-PVP. Небезпечні для здоров’я «солі» спрямували на судову експертизу. Встановлено, що причетна до наркозакладок жінка і сама вживає наркотики. Її з ознаками передозування ушпиталили до медичного закладу. Про це повідомляє Оперативний Кременчук.
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