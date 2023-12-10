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Що сталося на Полтавщині за минулу добу: наркозлочини, крадіжки та шахрайства

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 127

 

Минулої доби на території Полтавської області поліція оперативно розкрила 35 злочинів

За минулу добу до Центру управління нарядами ГУ Національної поліції Полтавської області на лінію «102» від громадян надійшло понад 530 заяв і повідомлень про кримінальні події, факти домашнього насильства, конфлікти на побутовому ґрунті та адміністративні правопорушення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Із загальної кількості повідомлень 137 мали ознаки кримінальних правопорушень. Серед них: 

  • 23 крадіжки; 
  • 22 шахрайства;
  • 1 фактів незаконного обігу зброї;
  • 6 наркозлочинів та інші.

Минулої доби на території Полтавської області поліція оперативно розкрила 35 злочинів.

Номери телефонів, за якими можна повідомити інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку: (0532) 56-22-33 або 102.

Зокрема, у Кременчуці поліцейські вчора вилучили у 40-річної мешканки міста мастер-клад з розфасованою психотропною речовиною альфа-PVP. Небезпечні для здоров’я «солі» спрямували на судову експертизу. Встановлено, що причетна до наркозакладок жінка і сама вживає наркотики. Її з ознаками передозування ушпиталили до медичного закладу. Про це повідомляє Оперативний Кременчук.

- Під час першочергових процесуальних дій слідчі вилучили 83 згортки з альфа-PVP, перемотані ізоляційною стрічкою, готові для поширення шляхом закладок. Кременчужанку затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантці про підозру та обрання їй запобіжного заходу, після завершення лікування, - прокоментували в поліції.
У Кременчуці поліція викрила місцевих наркозлочинців
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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини наркозлочин крадіжки шахрайство
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