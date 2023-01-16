У Кременчуці поліція викрила місцевих наркозлочинців

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Нещодавно, поліція Полтавщини встановила, що 46-річний та 30-річний кременчужани причетні до незаконного виготовлення та зберігання наркотиків у великих розмірах. Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Полтавській області.

Під час санкціонованого обшуку за адресами проживання злочинців слідчі поліції вилучили полімерні та зіп-пакети із канабісом у подрібненому і висушеному стані, металеве сито, приладдя для подрібнення та вживання наркотиків, висушені стебла конопель, а також дві гранати. Вилучені речові докази спрямували на судову експертизу.

– На даний час триває комплекс необхідних оперативно-розшукових та слідчих дій для вивчення обставин вчиненого правопорушення, дослідження доказової бази та ухвалення процесуальних рішень. Також вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання їм запобіжного заходу, – зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Слідчий підрозділ здійснює досудове розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб) ККУ та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) ККУ.

Наразі триває досудове розслідування.