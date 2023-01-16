На Полтавщині пасажирський потяг наїхав на чоловіка

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14 січня, поблизу залізничної зупинки в селі Слободо-Петрівка Лубенського району, близько 23.00, потяг наїхав на пішохода.

За попередньою інформацією слідства, пасажирський швидкісний потяг травмував 69-річного місцевого жителя, який перетинав залізничні колії у невстановленому для цього місці. Внаслідок наїзду потерпілий отримав тілесні ушкодження, від яких помер у місцевій лікарні. У ході проведення першочергових заходів, поліцейським вдалося встановити особу загиблого.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини) ККУ.

Наразі поліція з'ясовує обставини події.