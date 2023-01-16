На Полтавщині ціни на автомобільне пальне знизились: вартість на АЗС 16 січня

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За минулі вихідні ціни на бензин та дизельне пальне на більшості АЗС знизились на 1 грн

За минулі вихідні ціни на бензин та дизельне пальне на більшості АЗС на Полтавщині та в Кременчуці знизились на 1 грн. На деяких АЗС подешевшав і автомобільний газ.

Середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.

Середні ціни на пальне в Полтавській області на 16.01.2023 р.

Вид палива Ціна (грн) Зміна ціни Зміна у % Бензин А-95 преміум 51,96 -0.47 -0,890% Бензин А-95 51,29 -0.60 -1,156% Бензин А-92 51,49 0.00 0% Дизельне паливо 54,63 -0.56 -1,007% Газ автомобільний 28,58 -0.17 -0.587%

Ціни на пальне на АЗС операторів у Полтавській області на 16.01.2023 р.