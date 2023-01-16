Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Кременчук, Споживач, Полтавщина

Ліміти, які виділяють на Полтавщину, не покривають і 50% потреби — Лунін

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 523

 

Багатоповерхівки, які досі світяться під час відключень електроенергії, мають почати вимикати вручну

Минулого тижня російські ракети вдарили по енергетичних об'єктах у кількох областях, через що ситуація з електропостачанням залишається складною. Через це відключення електроенергії споживачам знову тривають по дві години, а подекуди й по чотири й більше. Ліміти, які виділяють на Полтавщину, не покривають і 50% потреби, тому відповідальне споживання електроенергії все ще необхідне для того, аби світло не зникало з осель жителів області так часто й так на довго.

Про це сьогодні під час апаратної наради повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, особливу увагу приділено перепідключенню або забезпеченню альтернативними джерелами електроенергії систем центрального тепло-, водопостачання та водовідведення, закладів охорони здоров'я та освіти.

Як розповів директор департаменту будівництва, містобудування й архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації Едуард Рева, в наслідок ракетних ударів у минулі понеділок і суботу, Полтавщина отримала поступове зменшення лімітів. Якщо раніше ліміти були 512 МВт, пізніше стали 480-490 МВт, то сьогодні ми знижений ліміт у 430 МВт.

Протягом тижня вводилися графіки аварійних відключень через те, що область не змогла втриматися у межах погодинних відключень.

— Сподіватися на покращення не потрібно. Головам громад, у першу чергу Полтави та Кременчука, де є багатоповерхова забудова, де житлові будинки знаходяться на тих фідерах, де є критична інфраструктура, необхідно провести роботу з головами ОСББ і керівниками керуючих компаній, щоб вони зробили самообмеження цих будинків. Іншого виходу на сьогодні я не бачу. Таку роботу вже проводить Івано-Франківськ, пропоную це зробити й Полтаві та Кременчуку, як один із варіантів, — наголосив Рева.

Під час наради Дмитро Лунін дав керівнику департаменту доручення протягом тижня провести нараду із заступниками та керівниками житлово-комунального господарства громад щодо відпрацювання відключень у ручному режимі багатоповерхівок, які ще досі не вимикаються.

Раніше ми публікували графік відключення електроенергії на січень 2023 року від «Полтаваобленерго».

3
Автор: Володимир Дмитренко
Теги: відключення електроенергії Полтавська ОВА ліміт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 52 від 29 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 22 грудня 2022

№ 50 від 15 грудня 2022

№ 49 від 8 грудня 2022

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх