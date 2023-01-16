Ліміти, які виділяють на Полтавщину, не покривають і 50% потреби — Лунін

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 523

Минулого тижня російські ракети вдарили по енергетичних об'єктах у кількох областях, через що ситуація з електропостачанням залишається складною. Через це відключення електроенергії споживачам знову тривають по дві години, а подекуди й по чотири й більше. Ліміти, які виділяють на Полтавщину, не покривають і 50% потреби, тому відповідальне споживання електроенергії все ще необхідне для того, аби світло не зникало з осель жителів області так часто й так на довго.

Про це сьогодні під час апаратної наради повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, особливу увагу приділено перепідключенню або забезпеченню альтернативними джерелами електроенергії систем центрального тепло-, водопостачання та водовідведення, закладів охорони здоров'я та освіти.

Як розповів директор департаменту будівництва, містобудування й архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації Едуард Рева, в наслідок ракетних ударів у минулі понеділок і суботу, Полтавщина отримала поступове зменшення лімітів. Якщо раніше ліміти були 512 МВт, пізніше стали 480-490 МВт, то сьогодні ми знижений ліміт у 430 МВт.

Протягом тижня вводилися графіки аварійних відключень через те, що область не змогла втриматися у межах погодинних відключень.

— Сподіватися на покращення не потрібно. Головам громад, у першу чергу Полтави та Кременчука, де є багатоповерхова забудова, де житлові будинки знаходяться на тих фідерах, де є критична інфраструктура, необхідно провести роботу з головами ОСББ і керівниками керуючих компаній, щоб вони зробили самообмеження цих будинків. Іншого виходу на сьогодні я не бачу. Таку роботу вже проводить Івано-Франківськ, пропоную це зробити й Полтаві та Кременчуку, як один із варіантів, — наголосив Рева.

Під час наради Дмитро Лунін дав керівнику департаменту доручення протягом тижня провести нараду із заступниками та керівниками житлово-комунального господарства громад щодо відпрацювання відключень у ручному режимі багатоповерхівок, які ще досі не вимикаються.

Раніше ми публікували графік відключення електроенергії на січень 2023 року від «Полтаваобленерго».