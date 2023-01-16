Куди звертатися щодо порушених прав у сфері соціального захисту населення

За інформацією Міністерства соціальної політики України, для зручності українців задля захисту їхніх прав та консультацій працює низка інформаційних ресурсів соціального захисту населення.
Національна соціальна сервісна служба України:
Контакт-центр Пенсійного фонду України:
Міністерство соціальної політики:
єДопомога:
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю:
Урядовий контактний центр:
Нагадуємо, що в Україні працює урядова «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми та домашньому насильству.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер