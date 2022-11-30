В Україні працює урядова «гаряча лінія» з питань протидії насильству

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 105

Тут можна отримати консультацію, підтримку та допомогу

Для оперативного отримання консультацій щодо фізичного та психологічного насильства, підтримки та допомоги функціонує урядова «гаряча лінія» 1547.

Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

Повномасштабне вторгнення РФ призвело до сплеску насильства фізичного та психологічного. У зоні проведення бойових дій фіксують інформацію про численні випадки порушення прав і свобод людей, інциденти також і у відносно безпечних областях.

— Отримати допомогу можна телефоном — стаціонарним або мобільним, а якщо не маєте змоги — залишити звернення на сайті «гарячої лінії», там можна також сформувати інформацію про правопорушення для правоохоронних органів, — розповіли у міністерстві.

Інформацію обробляють цілодобово, дзвінки безоплатні.

За номером 1547 оператори Мінсоцполітики:

нададуть невідкладну психологічну допомогу або консультацію;

викличуть екстрену службу;

забезпечать актуальними контактами загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, роз’яснення про права постраждалих осіб, механізм отримання соціальної, медичної, психологічної, безоплатної правової допомоги та інших необхідних послуг;

проінформують про право вимагати відшкодування кривдником завданих матеріальних збитків і шкоди здоров’ю.

Також, надається психологічна підтримка заявникам, які телефонують з питань, пов’язаних з воєнними діями.

— Протидіяти насильству може кожен. Не залишайтесь байдужими й телефонуйте на 1547, — закликали у міністерстві.

Нагадуємо, куди ще можна телефонувати кременчужанам, якщо вони стали жертвами домашнього насильства.