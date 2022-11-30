В Україні працює урядова «гаряча лінія» з питань протидії насильству

Для оперативного отримання консультацій щодо фізичного та психологічного насильства, підтримки та допомоги функціонує урядова «гаряча лінія» 1547.
Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.
Повномасштабне вторгнення РФ призвело до сплеску насильства фізичного та психологічного. У зоні проведення бойових дій фіксують інформацію про численні випадки порушення прав і свобод людей, інциденти також і у відносно безпечних областях.
Інформацію обробляють цілодобово, дзвінки безоплатні.
За номером 1547 оператори Мінсоцполітики:
Також, надається психологічна підтримка заявникам, які телефонують з питань, пов’язаних з воєнними діями.
Нагадуємо, куди ще можна телефонувати кременчужанам, якщо вони стали жертвами домашнього насильства.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер