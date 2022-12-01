У Полтаві перехожий знайшов на вулиці мертвого поліцейського

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 251

30 листопада близько 7.00 перехожий знайшов тіло чоловіка без ознак життя на одній з вулиць Подільського району Полтави і повідомив про це до поліції.

Як сповістив відділ комунікації поліції Полтавщини, під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили його особу. Ним виявився 43-річний працівник поліції.

Відомості про подію копи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час в рамках кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії.