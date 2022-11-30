За напад на поліцейську на Полтавщині чоловіка притягнуть до кримінальної відповідальності

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Поліцейській під час виконання нею службових обов’язків нанесли тілесні ушкодження

Працівники відділу №3 Полтавського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного заподіяння тілесних ушкоджень поліцейській під час виконання нею службових обов’язків. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, 22-го листопада, близько 18.30, на вулиці Кременчуцькій в селі Розсошенці Полтавського району правопорушник завдав тілесних ушкоджень поліцейській Полтавського районного управління поліції під час виконання нею службових обов'язків.

— Слідчим підрозділом поліції встановлені очевидці та учасники правопорушення. Наразі триває комплекс необхідних оперативно-розшукових і слідчих дій та вирішується питання щодо повідомлення правопорушникові про підозру й обрання йому запобіжного заходу, — повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

У рамках кримінального провадження проводяться слідчі дії.