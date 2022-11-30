Як кременчужани ставляться до ялинки на площі в цьому році

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 793

Сьогодні, 30 листопада, у Кременчуці продовжують встановлювати ялинку. ТелеграфЪ поцікавився у містян, як вони ставляться до ялинки на площі в цьому році.

«Я вважаю, що ні, тому що стоїть гарна, жива ялинка, яку можна було прикрасити, я не бачу сенсу встановлювати штучну ялинку, коли є така гарна й справжня», — кременчужанка Юлія.

«Потрібна, все ж таки це свято. Можливо не треба таких гучних масових заходів, але ялинка потрібна. Я думаю можливо у вечірній час можна включити на годинку, не всю вулицю, але саму ялинку можна, щоб хоч якось зігріти душу людям. Але якщо є можливість, якщо система дозволяє», — кременчужанка Світлана.

«Думаю, що потрібна. Тому що життя продовжується і ми та наші діти маємо хоча б трішки відволіктися, хоча б подумки від того що відбувається», — кременчужанка Євгенія.

«Важко сказати, з одного боку нам потрібна, а з іншого боку я, мабуть, краще віддала б ці гроші на війну, на допомогу людям які приїхали без дому, краще б дітям роздали якісь подарунки, невеликі, але діти б зраділи. Ялинка звісно повинна бути, але все треба дивитися по коштам», — кременчужанка Аліна.

«Якщо мерія допомагає грошима ЗСУ, то може й потрібно для діточок, як у Києві, без ліхтарів та анімації», — кременчужанка Ірина.

«Ми живемо навпроти ялинки, то у нас суперечливе питання у дворі, ми боїмося, якщо чесно, щоб не було ніяких провокацій чи ще чогось», — кременчужанка Тетяна.

«Як вирішать, так нехай і буде. Я вважаю, що потрібна. Народу ж не тільки про війну слухати, а й розваги та відпочинок також повинні бути», — кременчужанин Анатолій.

«Я вважаю, що ні, категорично ні. Хто хоче свято, той нехай вдома влаштовує з ялиночкою, дітками, подаруночками, а на площі ні. Всі гроші тільки на ЗСУ», — кременчужанка Ганна.

«Я думаю вона всім потрібна. Тому що є діти, вони потребують свята, все одно треба якось їх відгороджувати від війни, від всієї цієї тематики. Наприклад, ми приїхали з Миколаєва, пережили багато чого, але я хочу відвести дитину на ялинку, хочу якось приурочити його до цих свят», — Світлана.

«Так. Ялинка потрібна дітям», — кременчужанка.

«Не знаю. На справді це дуже складне питання, як для мене. Для дітей повинно бути якесь свято, але зважаючи на те, що у нас війна, то краще б всі кошти витратили на ЗСУ», — кременчужанка Ірина.

«Я за це навіть не думаю. Для радощів дітей, можна було б, а так в ній потреби немає. Це питання не пріоритетне. Можна ставити, а можна і не ставити. Це не так важливо зараз», — кременчужанин Олександр.

«Ні, не потрібна. А для чого вона? В країні війна, можливо буде весело дітям, але я вважаю, що не треба», — кременчужанин Дмитро.

Отже, як показали результати опитування, кременчужани розділилися на три групи. Одна частина вважає що ялинка потрібна, друга — проти, а третій все одно. Але все ж таки більшість містян проти зеленої красуні на площі міста в цьому році.