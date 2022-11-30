Нетверезий водій Mercedes-Benz завалив паркан та отримав адмінпротоколи за 5 статтями КУаАП

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Патрульні поліцейські склали адмінпротоколи на, ймовірно, нетверезого водія, який вчинив ДТП та втік з місця події

Вчора, 29 листопада, близько 5.00 правоохоронці отримали повідомлення щодо автомобіля Mercedes-Benz, який здійснив наїзд на паркан приватного домоволодіння і звалив дорожній знак, після чого залишив місце події.

Про це повідомляє Патрульна поліція Кременчука на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

У ході патрулювання інспектори виявили та зупинили вказаний автомобіль.

Під час спілкування з водієм у 25-річного чоловіка поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд у встановленому законом порядку він категорично відмовився.

При перевірці документів водія було встановлено, що він не має права керування даним транспортним засобом та не має при собі полісу обов'язкового страхування.

Охоронці порядку склали на водія адміністративні матеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122–4 (Залишення місця ДТП), ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння), ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом) та за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без страхового поліса) КУпАП.

— Алкоголь і кермо — несумісні! Бережіть своє життя та життя оточуючих, — йдеться у повідомленні.