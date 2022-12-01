Кому й навіщо потрібно приймати вітамін D

Сьогодні, 07:48 Переглядів: 11

Нестача цієї сполуки супроводжує рахіт у дітей та остеомаляцію у дорослих

Як окремі сполуки, вітаміни відкрили лише на початку 20 століття. Зокрема, і вітамін D або кальцифероли. Відомо, що нестача цієї сполуки супроводжує рахіт у дітей та остеомаляцію (недостатню мінералізацію кісткових тканин) у дорослих.

Дефіцит вітаміну також пов’язаний із низкою інших патологій та розладів — цукровим діабетом 2 типу, деменцією та автоімунними хворобами.

У Великій Британії вважають, що профілактична доза в 400 МО вітаміну D на день не завадить усім здоровим дорослим та дітям від 5 років у період із жовтня по квітень. Таку ж дозу рекомендують приймати немовлятам на грудному вигодовуванні протягом усього року.

Для людей, які знаходяться в групі ризику, лікар/ка може призначити терапевтичну дозу. Потенційно в таку категорію людей входять: