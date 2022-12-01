журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Кому й навіщо потрібно приймати вітамін D

Сьогодні, 07:48 Переглядів: 11

 

Нестача цієї сполуки супроводжує рахіт у дітей та остеомаляцію у дорослих

Як окремі сполуки, вітаміни відкрили лише на початку 20 століття. Зокрема, і вітамін D або кальцифероли. Відомо, що нестача цієї сполуки супроводжує рахіт у дітей та остеомаляцію (недостатню мінералізацію кісткових тканин) у дорослих.

У Кременчуці нарешті сонячно: поговоримо про вітамін D

Дефіцит вітаміну також пов’язаний із низкою інших патологій та розладів — цукровим діабетом 2 типу, деменцією та автоімунними хворобами.

У Великій Британії вважають, що профілактична доза в 400 МО вітаміну D на день не завадить усім здоровим дорослим та дітям від 5 років у період із жовтня по квітень. Таку ж дозу рекомендують приймати немовлятам на грудному вигодовуванні протягом усього року.

Для людей, які знаходяться в групі ризику, лікар/ка може призначити терапевтичну дозу. Потенційно в таку категорію людей входять:

  • Вегани/ки й ті, хто рідко їсть рибу;
  • Люди, які змушені залишатися в приміщенні (кволі люди старшого віку, люди з обмеженою мобільністю в неінклюзивному середовищі, пацієнти/ки медичних стаціонарів, а також полонені та ув’язнені);
  • Люди з хронічними захворюваннями нирок і печінки;
  • Люди з порушеним засвоєнням поживних речовин у кишківнику (хвороба Крона, виразковий коліт, целіакія та панкреатична недостатність);
  • Люди, які носять закритий одяг увесь рік;
  • Люди віком понад 65 років;
  • Діти виключно на грудному вигодовуванні;
  • Діти до 5 років;
  • Люди із сильно пігментованою шкірою, які живуть у середніх та північних широтах;
  • Люди, які приймають певні ліки (антиконвульсанти, кортикостероїди, антиретровірусні препарати);
  • Люди з ожирінням (індекс маси тіла 30 кг/м2 і більше);
  • Люди, яким зробили операцію зі зменшення шлунка (баріатрична хірургія).
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: вітаміни профілактика захворювань
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 47 від 24 листопада 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

Всі pdf

Вверх