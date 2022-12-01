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Кременчук, Здоров'я, Україна, Світ

Що таке акне і як з ним боротися

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 372

 

Багатьом здається, що це суто підліткова проблема, проте на висипання часто страждають і дорослі

Акне, прищі, вугри - здається, що це суто підліткова проблема. Але насправді дорослі люди також страждають на це. Про те, чому виникає акне і як ефективно боротися з висипами розповіли на сайті «Бережи себе».

Довгий час тема лікування вугревого висипу була овіяна міфами та легендами. Хтось радив «чистити» печінку. Інші поширювали легенду про чарівні властивості жорсткої дієти проти висипу. Чого тільки варті різні «бовтанки» за таємними рецептами та зубна паста на прищ.

Але медицина не стоїть на місці і може запропонувати дієві методи боротьби з цією проблемою.

Що таке акне і як його лікувати

Акне або вугревий висип з’являється через різні причини. Наприклад, це можна пояснити підвищеною чутливістю сальних залоз до статевих гормонів, каже в інтерв’ю дерматолог Антон Черновол.

Також вугрі можуть докучати, коли жир та мертві клітини шкіри скупчуються в гирлі волосяного фолікула. У результаті виникають так звані рогові корки й комедони, які потім стають прищами.

Інша причина — гіперпродукція шкірного сала, коли сальні залози іноді працюють активніше, ніж потрібно.

Як боротися з акне

Насамперед потрібно звернутися до дерматолога/ині. Саме до них, а не косметолога/ині без медичної освіти. Лікування призначається з урахуванням таких факторів:

  • який у вас тип акне;
  • де саме воно виникає;
  • коли почався висип;
  • ваш вік;
  • чи залишаються після прищів сліди на шкірі тощо.

Якщо у вас помірне акне, вам можуть запропонувати спочатку препарати зовнішнього застосування, які містять бензоїл пероксид, ретиноїди, азелаїнову кислоту. У деяких випадках можуть призначати антибактеріальні препарати. 

Якщо у вас важкі прояви акне або ви відчуваєте сильний психологічний дискомфорт через висипання, то зазвичай призначають препарати з групи ретиноїдів у формі пігулок. Системний ізотретиноїн  вважається найбільш ефективним методом боротьби з акне. Навколо нього існує багато страхів та упереджень. Це дійсно дуже серйозний препарат, який категорично заборонено приймати вагітним жінкам, оскільки це може призводити до вроджених вад у плода.

Усі ці ліки мають накопичувальну дію — щоби побачити ефект, потрібен час. Дозу розраховує тільки фахівець. У деяких випадках потрібні додаткові аналізи перед або під час прийняття препарату.

Що точно не працює

Дуже багато методів, які ми використовували в підлітковому віці проти прищів не лише не працюють, а й можуть погіршити прояви акне. Наведемо деякі, якими  не слід захоплюватись.

Жорсткі дієти. Можуть спричинити розлади харчового спектра, але не допоможуть полегшити прояви акне. Американська академія дерматології стверджує, що вживання не дуже корисних продуктів, солодкого, жирного та виникнення акне ніяк не пов’язані. Тож повна відмова від солодкого та жирного не допоможе. Це може навіть нашкодити загальному стану здоров’я.

Звичайно, якщо ви помітили, що конкретний продукт погіршує чи провокує появу прищів, є сенс відмовитись від нього на деякий час або зменшити його споживання. Хоча б для того, щоби перевірити, чи дійсно саме він провокує появу висипу. Проте це зовсім не означає, що дієта потрібна всім, хто страждає на акне.

Наносити на прищі зубну пасту. Цей метод також неефективний. Фториди, які містяться в зубній пасті можуть тільки погіршити прояви акне.

Підсушувати шкіру. Є міф, ніби лише жирна шкіра схильна до акне. Це не так. Вугрі можуть з’явитись у людей із різними типами шкіри. А будь-яке «висушування» шкіри (наприклад, спиртовмісними настоянками) лише подразнює її і може призвести до погіршення акне.

Також серед факторів, які можуть провокувати висипи:

  • використання косметики, яка містить у складі олію;
  • макіяж, який не змивають перед сном;
  • використання спільних засобів та інструментів для макіяжу;
  • рясне вмивання обличчя декілька разів на день (достатньо очищати шкіру двічі на день).
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: акне прищі лікування
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