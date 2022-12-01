Сьогодні у Кременчуці можливі аварійні відключення електрики

Сьогодні, 08:50 Переглядів: 715 Коментарів: 1

Сьогодні, 1 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині можливі аварійні або екстрені відключення. Як повідомили в АТ «Полтаваобленерго», на сьогодні, НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області на денний час в 370 МВт та 294 МВт на нічний час. Це не дає можливості повноцінно застосовувати графік погодинного відключення (ГПВ).

«У випадку недотримання лімітів споживання електроенергії тривалість відключення може збільшуватися», - йдеться в повідомленні.

Енергетики закликали людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.