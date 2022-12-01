Сьогодні у Кременчуці можливі аварійні відключення електрики

Сьогодні, 1 грудня, у Кременчуці та на Полтавщині можливі аварійні або екстрені відключення. Як повідомили в АТ «Полтаваобленерго», на сьогодні, НЕК «Укренерго» довело ліміт по потужності у Полтавській області на денний час в 370 МВт та 294 МВт на нічний час. Це не дає можливості повноцінно застосовувати графік погодинного відключення (ГПВ).
Енергетики закликали людей економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області.
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№ 47 від 24 листопада 2022Читати номер