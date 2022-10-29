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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці нарешті сонячно: поговоримо про вітамін D

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 244

 

Кому варто приймати «вітамін сонця»

Не дивлячись на те, що сьогодні у Кременчуці сонячно й затишно, все ж восени відчутно не вистачає сонячних днів. Тож у багатьох містян постає питання, чи потрібно приймати вітамін D, і якщо так, то кому саме.

Відповідь на це питання дають у Національній службі здоров'я України.

Головне правило - обов'язково консультуватись зі своїм сімейним лікарем або/та педіатром дитини перед тим, як приймати додаткові вітаміни!

 

Добова норма для різного віку різниться:

  • для немовлят до 12 місяців - 10 мкг, далі - підвищується до 15 мкг;
  • стільки ж потрібно вагітним і жінкам, які годують грудьми;
  • людям від 70 років потрібно 20 мкг.

В осінньо-зимовий період дорослим варто додавати профілактичну дозу вітаміну D у 10 мкг на добу.

Люди з груп ризику, яким бажано регулярно проходити тестування на рівень вітаміну D в крові:

  • люди з ожирінням (з високим індексом маси тіла);
  • люди з незбалансованим та нераціональним харчуванням;
  • люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та неврологічними розладами;
  • люди літнього віку, особливо, якщо вони не виходять із дому.

Варто зауважити, що вітамін D людина отримує не лише із сонячними променями. Він також є у деяких продуктах харчування або у харчових добавках. Наприклад, він є у м’ясі жирної риби (такої як форель, лосось, тунець і скумбрія) та у риб’ячому жирі. У яєчних жовтках, печінці, грибах та сирах.

- Регулярного вживання цих продуктів і перебування на сонці 10-15 хв достатньо, щоб здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну, - наголошують в НСЗУ.

 

У Міністерстві охорони здоров'я України також радять всім без виключення стежити за харчуванням та регулярно виходити на сонце, щоб уникнути неприємних наслідків. Адже дефіцит вітаміну D може призводити до сумних наслідків. У дітей може розвинутися рахіт, а у дорослих - вади сну, психічні порушення, зниження адаптаційних властивостей організму та остеопороз.

Раніше ми писали, що у МОЗ розповіли, як мультивітамінні комплекси впливають на організм.




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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: vegmart.sk; НСЗУ; МОЗ
Теги: вітамін D вітаміни вітамін МОЗ НСЗУ
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