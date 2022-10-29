У Кременчуці нарешті сонячно: поговоримо про вітамін D

Не дивлячись на те, що сьогодні у Кременчуці сонячно й затишно, все ж восени відчутно не вистачає сонячних днів. Тож у багатьох містян постає питання, чи потрібно приймати вітамін D, і якщо так, то кому саме.
Відповідь на це питання дають у Національній службі здоров'я України.
Головне правило - обов'язково консультуватись зі своїм сімейним лікарем або/та педіатром дитини перед тим, як приймати додаткові вітаміни!
Добова норма для різного віку різниться:
В осінньо-зимовий період дорослим варто додавати профілактичну дозу вітаміну D у 10 мкг на добу.
Люди з груп ризику, яким бажано регулярно проходити тестування на рівень вітаміну D в крові:
Варто зауважити, що вітамін D людина отримує не лише із сонячними променями. Він також є у деяких продуктах харчування або у харчових добавках. Наприклад, він є у м’ясі жирної риби (такої як форель, лосось, тунець і скумбрія) та у риб’ячому жирі. У яєчних жовтках, печінці, грибах та сирах.
У Міністерстві охорони здоров'я України також радять всім без виключення стежити за харчуванням та регулярно виходити на сонце, щоб уникнути неприємних наслідків. Адже дефіцит вітаміну D може призводити до сумних наслідків. У дітей може розвинутися рахіт, а у дорослих - вади сну, психічні порушення, зниження адаптаційних властивостей організму та остеопороз.
Раніше ми писали, що у МОЗ розповіли, як мультивітамінні комплекси впливають на організм.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер