У Кременчуці нарешті сонячно: поговоримо про вітамін D

Сьогодні, 13:34 Переглядів: 244

Не дивлячись на те, що сьогодні у Кременчуці сонячно й затишно, все ж восени відчутно не вистачає сонячних днів. Тож у багатьох містян постає питання, чи потрібно приймати вітамін D, і якщо так, то кому саме.

Відповідь на це питання дають у Національній службі здоров'я України.

Головне правило - обов'язково консультуватись зі своїм сімейним лікарем або/та педіатром дитини перед тим, як приймати додаткові вітаміни!

Добова норма для різного віку різниться:

для немовлят до 12 місяців - 10 мкг, далі - підвищується до 15 мкг;

стільки ж потрібно вагітним і жінкам, які годують грудьми;

людям від 70 років потрібно 20 мкг.

В осінньо-зимовий період дорослим варто додавати профілактичну дозу вітаміну D у 10 мкг на добу.

Люди з груп ризику, яким бажано регулярно проходити тестування на рівень вітаміну D в крові:

люди з ожирінням (з високим індексом маси тіла);

люди з незбалансованим та нераціональним харчуванням;

люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту та неврологічними розладами;

люди літнього віку, особливо, якщо вони не виходять із дому.

Варто зауважити, що вітамін D людина отримує не лише із сонячними променями. Він також є у деяких продуктах харчування або у харчових добавках. Наприклад, він є у м’ясі жирної риби (такої як форель, лосось, тунець і скумбрія) та у риб’ячому жирі. У яєчних жовтках, печінці, грибах та сирах.

- Регулярного вживання цих продуктів і перебування на сонці 10-15 хв достатньо, щоб здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну, - наголошують в НСЗУ.

У Міністерстві охорони здоров'я України також радять всім без виключення стежити за харчуванням та регулярно виходити на сонце, щоб уникнути неприємних наслідків. Адже дефіцит вітаміну D може призводити до сумних наслідків. У дітей може розвинутися рахіт, а у дорослих - вади сну, психічні порушення, зниження адаптаційних властивостей організму та остеопороз.

Раніше ми писали, що у МОЗ розповіли, як мультивітамінні комплекси впливають на організм.











