У П'ятихатках горіло горище приватного будинку

Сьогодні, 14:09 Переглядів: 201

28 жовтня об 11.10 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у селі П‘ятихатки Омельницької територіальної громади. Там зайнялось горище приватного житлового будинку на площі 5 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького РУ ГУ ДСНС України у Полтавській області.

4 рятувальники 14 ДПРЧ об 11.54 локалізували пожежу, а вже о 12.55 ліквідували її. Кременчуцькі вогнеборці запобігли поширенню вогню дахом будинку, чим врятували його від знищення.

На цій пожежі постраждалих не зареєстровано.

Причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються.

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