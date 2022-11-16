Куди телефонувати кременчужанам, якщо вони стали жертвами домашнього насильства

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 162

Звертатися можна як на всеукраїнські лінії, так і на кременчуцькі

Пресслужба Кременчуцької міської ради інформує, куди звертатися кременчужанам, якщо вони стали жертвами домашнього насильства.

Громадська організація «Ла Страда-Україна» – одна з провідних неурядових організацій в країні у сфері захисту прав жінок та дітей. Її діяльність направлена на забезпечення ґендерної рівності, запобігання ґендерно зумовленому насильству, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав дітей, сприяючи впровадженню стандартів прав людини в усіх сферах життя суспільства та держави.

Громадська організація «Ла Страда-Україна» має 20-річний досвід організації роботи національних «гарячих» ліній:

0 800 500 335 або 116 123 – Національна гаряча лінія із запобігання домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації;

0 800 500 225 або 116 111 – Національна гаряча лінія для дітей та молоді.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, щоб отримати необхідні соціально-психологічні послуги, можете звернутися: