Куди телефонувати кременчужанам, якщо вони стали жертвами домашнього насильства

Пресслужба Кременчуцької міської ради інформує, куди звертатися кременчужанам, якщо вони стали жертвами домашнього насильства.
Громадська організація «Ла Страда-Україна» – одна з провідних неурядових організацій в країні у сфері захисту прав жінок та дітей. Її діяльність направлена на забезпечення ґендерної рівності, запобігання ґендерно зумовленому насильству, протидії торгівлі людьми та забезпечення прав дітей, сприяючи впровадженню стандартів прав людини в усіх сферах життя суспільства та держави.
Громадська організація «Ла Страда-Україна» має 20-річний досвід організації роботи національних «гарячих» ліній:
Якщо ви постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, щоб отримати необхідні соціально-психологічні послуги, можете звернутися:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер