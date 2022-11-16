Чи їздитиме громадський транспорт через Крюківській міст під час повітряних тривог

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 701

У Кременчуці проводять консультації щодо необхідності дозволу проїзду громадським транспортом мостом через Дніпро під час повітряних тривог

Під час зустрічі з міськими та приміськими перевізниками начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік запитав їхню думку щодо того, чи потрібно дозволяти рух громадського транспорту з пасажирами через Крюківській міст з огляду на ускладнення погодних умов.

Більшість перевізників, хоч і турбуються про безпеку пасажирів й своїх водіїв, все ж висловилися за поновлення руху автобусів через цей критичний об'єкт інфраструктури, розуміючи всю відповідальність таких перевезень.

Багатогодинні простоювання під мостом, скупчення автотранспорту та великої кількості пасажирів в одному місці, сморід від постійно працюючих двигунів — це не про безпеку людей та турботу про місто.

Також перевізники, зокрема й комунальний, втрачають гроші, а місто втрачає податки, бо пасажири кооперуються та їдуть приватним транспортом або у таксі (яких легальних, за словами транспортних чиновників, у Кременчуці немає).

Тож районна військова адміністрація проводить консультації з цього важливого та непростого питання.

Раніше ми писали, чому заборонили рух громадського транспорту через міст у Кременчуку під час повітряної тривоги.