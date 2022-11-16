Чи їздитиме громадський транспорт через Крюківській міст під час повітряних тривог

У Кременчуці проводять консультації щодо необхідності дозволу проїзду громадським транспортом мостом через Дніпро під час повітряних тривог
Під час зустрічі з міськими та приміськими перевізниками начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік запитав їхню думку щодо того, чи потрібно дозволяти рух громадського транспорту з пасажирами через Крюківській міст з огляду на ускладнення погодних умов.
Більшість перевізників, хоч і турбуються про безпеку пасажирів й своїх водіїв, все ж висловилися за поновлення руху автобусів через цей критичний об'єкт інфраструктури, розуміючи всю відповідальність таких перевезень.
Багатогодинні простоювання під мостом, скупчення автотранспорту та великої кількості пасажирів в одному місці, сморід від постійно працюючих двигунів — це не про безпеку людей та турботу про місто.
Також перевізники, зокрема й комунальний, втрачають гроші, а місто втрачає податки, бо пасажири кооперуються та їдуть приватним транспортом або у таксі (яких легальних, за словами транспортних чиновників, у Кременчуці немає).
Тож районна військова адміністрація проводить консультації з цього важливого та непростого питання.
Раніше ми писали, чому заборонили рух громадського транспорту через міст у Кременчуку під час повітряної тривоги.
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№ 45 від 10 листопада 2022Читати номер