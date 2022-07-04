Чому заборонили рух громадського транспорту через міст у Кременчуку під час повітряної тривоги

Вчора, 3 липня, на засіданні Ради оборони Кременчуцького району було прийнято рішення про заборону руху громадського транспорту через Крюківський міст під час повітряної тривоги. В той же час приватний транспорт зможе проїжджати по мосту, щоб не створювати скупчення автомобілів у пробках. Проте, власникам автівок варто приймати зважені рішення і теж утримуватись від таких поїздок.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік.
На запитання щодо того, як бути тим, хто не зміг проїхати через Крюківський міст через повітряну тривогу, якщо її відбій дали вже після початку дії комендантської години, очільник РВА відповів, що поліція буде регулювати рух транспорту через міст і усі дістануться до своїх домівок, навіть після відбою повітряної тривоги.
Нагадаємо, з 25 травня Крюківський міст закритий для пішоходів. Велосипедисти можуть проїхати через міст, але лише по проїзжій частині дороги.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер