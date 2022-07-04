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Кременчук, Надзвичайні новини

Чому заборонили рух громадського транспорту через міст у Кременчуку під час повітряної тривоги

Сьогодні, 13:14 Переглядів: 2 026

 

Та які обмеження встановлені на рух приватного транспорту через Крюківський міст

Вчора, 3 липня, на засіданні Ради оборони Кременчуцького району було прийнято рішення про заборону руху громадського транспорту через Крюківський міст під час повітряної тривоги. В той же час приватний транспорт зможе проїжджати по мосту, щоб не створювати скупчення автомобілів у пробках. Проте, власникам автівок варто приймати зважені рішення і теж утримуватись від таких поїздок.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник військової адміністрації Кременчуцького району Олег Лєднік. 

- Таке рішення прийнято через гіркий досвід загибелі людей у ТЦ «Амстор». Мотив – зробити все можливе для збереження життя і здоров’я людей. Ми прийняли зважене рішення – і проїзд через Крюківський міст приватного транспорту обмежувати не будемо навіть під час повітряної тривоги, щоб не створювати скупчення автомобілів у центрі міста, - зазначив Олег Лєднік.

На запитання щодо того, як бути тим, хто не зміг проїхати через Крюківський міст через повітряну тривогу, якщо її відбій дали вже після початку дії комендантської години, очільник РВА відповів, що поліція буде регулювати рух транспорту через міст і усі дістануться до своїх домівок, навіть після відбою повітряної тривоги.

- Громадський транспорт продовжить рух, навіть якщо настане комендантська година і люди зможуть дістатися до дому, - зазначив Олег Лєднік.

Нагадаємо, з 25 травня Крюківський міст закритий для пішоходів. Велосипедисти можуть проїхати через міст, але лише по проїзжій частині дороги.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Крюківський міст Кременчуцька РВА проїзд транспорт
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