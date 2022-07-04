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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі оперативна ситуація стабільна: «дехто як пиячив, так і продовжує»

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 389

 

За вихідні дні резонансних правопорушень не скоєно

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі відносно спокійна. Протягом минулих вихідних резонансних правопорушень у районі не скоєно.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що за суботу та неділю громадяни 21 раз викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Ними скоєно два домашніх насильства, а п’ятеро водіїв були затримані за керування своїми автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП, наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.

- Дехто як пиячив, так і продовжує, хоч і триває війна. Статистика по правопорушенням, пов’язаним із вживанням алкогольних напоїв стала. Можливо це одні й ті ж особи, - зауважив Олег Лєднік.

За його словами, двоє осіб були затримані за зберігання наркотичних речовин.

У суботу в Кременчуку сталася ДТП з потерпілими – автівка наїхала на мотоцикліста.

- До речі, хочу нагадати усім мотоциклістам про заборону на території Полтавської області руху транспортних засобів, де відсутній глушник. Прошу дотримуватися обмежень та не змушувати хвилюватися громадян, - додав начальник Кременчуцької РВА.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА нетверезий водій поліція
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