У Кременчуцькому районі оперативна ситуація стабільна: «дехто як пиячив, так і продовжує»

Загальна оперативна ситуація у Кременчуцькому районі відносно спокійна. Протягом минулих вихідних резонансних правопорушень у районі не скоєно.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він зазначив, що за суботу та неділю громадяни 21 раз викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Ними скоєно два домашніх насильства, а п’ятеро водіїв були затримані за керування своїми автівками у нетверезому стані. Щодо них складені адмінпротоколи за статтею 130 КУАП, наразі вирішується питання щодо автівок цих водіїв, адже під час воєнного стану автомобілі у тих, хто керує ними у п’яному стані, можуть вилучати на потреби ЗСУ.
За його словами, двоє осіб були затримані за зберігання наркотичних речовин.
У суботу в Кременчуку сталася ДТП з потерпілими – автівка наїхала на мотоцикліста.
№ 25 від 23 червня 2022Читати номер