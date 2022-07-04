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Кременчук, Надзвичайні новини

Сьогодні відзначають День Національної поліції України: хто привітав кременчуцьких правоохоронців

Сьогодні, 14:14 Переглядів: 375

 

Дякуємо кожному поліцейському за самовіддану службу українському народові

Сьогодні, 4 липня, українські поліцейські відзначають своє професійне свято – День поліції України. Національній поліції України виповнилося 7 років.

У лавах Нацполіції служать слідчі, криміналісти, патрульні, дільничні, спецпризначенці, оперативники, вибухотехніки, кінологи та інші професіонали своєї справи.

На ранковому брифінгу очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав поліцейських з їх святом.

- Хочу привітати усіх працівників поліції з Днем Національної поліції України!

Бажаю витримки терпіння, відваги та вдячності від людей, яких ви захищаєте, - заявив начальник Кременчуцької РВА.

Зранку керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін написав привітання поліцейським у своєму Телеграм-каналі.

- Привітали поліцейських Полтавщини з нагоди їхнього професійного свята. За моїм дорученням профільний заступник Максим Калінін вручив обласні відзнаки.

Кожен поліцейський Полтавщини блискуче виконує свою роботу, на всі сто відсотків працює на Перемогу. Безкомпромісність правоохоронців, помножена на знання й досвід, гарантують порядок і стабільність в області.

Слава Україні! Героям слава!, - написав Дмитро Лунін.

Поздоровив своїх підлеглих і начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

- Сьогодні у нас з вами, на жаль, небагато приводів для радості. Підступний ворог нещадно забирає життя українців, не шкодуючи ні дітей, ні жінок, ні літніх людей. Вшановуючи світлу пам'ять полеглих, ми продовжуємо щоденну боротьбу за свободу, незалежність, національну гідність та право життя на своїй землі – так, як ми того бажаємо!!!

Попри біль, що пронизує наші серця, ми повинні подякувати тим, хто боронить Україну та підтримує безпеку у суспільстві, підживлюючи віру в перемогу…

Дякую кожному поліцейському за віддану службу українському народові!

Все, що ви робите сьогодні – це важливий внесок до загальнонаціональної боротьби за мир на українській землі, за демократичні цінності та за можливість жити у державі, в якій повага до прав людини та суспільної думки – фундаментальний пріоритет, - пресслужба поліції Полтавщини розмістила привітання Євгена Рогачова на її офіційному сайті.

Редакція «Кременчуцького Телеграфу» також вітає наших поліцейських з їхнім професійним святом. Бажаємо їм відваги, честі та мужності!

Дякуємо за вашу роботу! Вона — ще одна важлива цеглинка до нашої Перемоги!

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Автор: Віктор Крук
Теги: національна поліція поліція Полтавщини
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