Сьогодні відзначають День Національної поліції України: хто привітав кременчуцьких правоохоронців

Сьогодні, 4 липня, українські поліцейські відзначають своє професійне свято – День поліції України. Національній поліції України виповнилося 7 років.

У лавах Нацполіції служать слідчі, криміналісти, патрульні, дільничні, спецпризначенці, оперативники, вибухотехніки, кінологи та інші професіонали своєї справи.

На ранковому брифінгу очільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав поліцейських з їх святом.

Зранку керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін написав привітання поліцейським у своєму Телеграм-каналі.

Кожен поліцейський Полтавщини блискуче виконує свою роботу, на всі сто відсотків працює на Перемогу. Безкомпромісність правоохоронців, помножена на знання й досвід, гарантують порядок і стабільність в області.

Поздоровив своїх підлеглих і начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

- Сьогодні у нас з вами, на жаль, небагато приводів для радості. Підступний ворог нещадно забирає життя українців, не шкодуючи ні дітей, ні жінок, ні літніх людей. Вшановуючи світлу пам'ять полеглих, ми продовжуємо щоденну боротьбу за свободу, незалежність, національну гідність та право життя на своїй землі – так, як ми того бажаємо!!!

Попри біль, що пронизує наші серця, ми повинні подякувати тим, хто боронить Україну та підтримує безпеку у суспільстві, підживлюючи віру в перемогу…

Дякую кожному поліцейському за віддану службу українському народові!

Все, що ви робите сьогодні – це важливий внесок до загальнонаціональної боротьби за мир на українській землі, за демократичні цінності та за можливість жити у державі, в якій повага до прав людини та суспільної думки – фундаментальний пріоритет, - пресслужба поліції Полтавщини розмістила привітання Євгена Рогачова на її офіційному сайті.